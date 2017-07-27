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«Арсенал» занял четвертое место среди клубов по числу подписчиков в твиттере

«Арсенал» занял четвертое место среди клубов по числу подписчиков в твиттере
Eurosport

22 ч. назад

Это судьба.

Исследование на тему популярности аккаунтов футбольных клубов в твиттере дало забавные результаты. Лидером стал «Реал» (24,6 млн подписчиков), за которым предсказуемо следует «Барселона» (22,3 млн). Тройку с ощутимым отставанием замкнул «МЮ» (12,4 млн).

Четвертое место, разумеется, занял «Арсенал» (10,6 млн), пятое – «Челси» (9,2 млн).

  • В период с 2006 по 2014 годы «канониры» шесть раз финишировали четвертыми в АПЛ.
  • В сезоне-2016/17 «Арсенал» впервые за 21 год выпал из первой четверки, став пятым.

Канал на YouTube, который во всем первый

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