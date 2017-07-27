Eurosport
«Арсенал» занял четвертое место среди клубов по числу подписчиков в твиттере
Это судьба.
Исследование на тему популярности аккаунтов футбольных клубов в твиттере дало забавные результаты. Лидером стал «Реал» (24,6 млн подписчиков), за которым предсказуемо следует «Барселона» (22,3 млн). Тройку с ощутимым отставанием замкнул «МЮ» (12,4 млн).
Четвертое место, разумеется, занял «Арсенал» (10,6 млн), пятое – «Челси» (9,2 млн).
- В период с 2006 по 2014 годы «канониры» шесть раз финишировали четвертыми в АПЛ.
- В сезоне-2016/17 «Арсенал» впервые за 21 год выпал из первой четверки, став пятым.
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