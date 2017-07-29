«Играть на «Уэмбли» – сущий кошмар». Почему «Тоттенхэм» снова облажается

Комплекс «Уэмбли»

После перестройки стадиона «Тоттенхэм» провел на нем 10 матчей, но победил всего дважды. Половину из них «шпоры» отыграли в прошлом сезоне: взяли один матч в еврокубках из четырех (у монструозного ЦСКА), а также слили полуфинал Кубка Англии «Челси». Из-за строительства новой арены около «Уайт Харт Лейн» команда пропишется на «Уэмбли» на весь сезон: статистика сбивает юношеский максимализм, заложенный в команде Почеттино.

Арсен Венгер рассказывал, что крепко пожалел, когда в конце 90-х «Арсенал» арендовал «Уэмбли» на встречи Лиги чемпионов: «Проводить матчи там было сущим кошмаром. Теперь я понимаю, что это было неправильное решение с нашей стороны. Поле было слишком большим по сравнению с «Хайбери», газон сильно отличался от нашего, английским игрокам было тяжело к такому привыкнуть».

«Тоттенхэм» рискует повторить неудачу соседей: в прошлом сезоне они потеряли всего 4 очка на «Уайт Харт Лейн», а матчи на «Уэмбли» по-настоящему домашними так и не стали. Виктор Ваньяма отметил разницу: «Атмосфера на «Лейне» и «Уэмбли» совершенно разная. На «Лейне» мы чувствуем себя как дома и гораздо лучше ощущаем поддержку болельщиков по сравнению с «Уэмбли».

Неподходящие стилю условия

За огнедышащий прессинг «шпор» Кике Санчес Флорес метко сравнил их с животными. Небольшие размеры поля на «Уайт Харт Лейн» лишь облегчают «Тоттенхэму» задачу: чем меньше пространства нужно покрывать, тем выше шансы на отбор мяча. В прошлом сезоне команда Почеттино 103 раза отбирала мяч на чужой трети поля – это третий показатель в АПЛ и главный источник моментов для «шпор».

Еврокубковые матчи на «Уэмбли» выявили явную зависимость «Спёрс» от размеров поля. Газон на главном стадионе нации самый большой среди команд АПЛ (105 на 69 метров), приспособиться к нему «шпоры» не смогли. «Поле на «Уэмбли» больше, чем на «Уайт Харт Лейн» – возможно, это негативно сказывается на эффективности прессинга. Им труднее закрывать игроков, поскольку приходится занимать больше пространства», – объяснил Леонарду Жардим после победы над «Тоттенхэмом».

Договорившись об аренде «Уэмбли», «шпоры» первым делом попросили укоротить поле – ФА отклонила запрос, поэтому все матчи «Тоттенхэм» сыграет на газоне номинальных размеров. В теории дополнительные метры дают команде преимущество для позиционных атак, но группировка Почеттино управляет ими на уровне середняка. Команда слишком часто полагается на индивидуальные качества Муссы Дембеле (дриблинг) и Тоби Алдверейрелда (диагонали) просто потому, что перепасовки не отлажены на уровне «Арсенала» и «Сити».

Суровые реалии рынка

Юрген Клопп второй год подряд напирает на логичную мысль: стать сильнее команда может не только трансферами, но и за счет тренировок. Тактический гуру ESPN Майкл Кокс раскрыл теорию немца на примере «шпор»: несмотря на то, что «Тоттенхэм» единственный в АПЛ не провернул еще ни одной сделки, он удержал всех звезд. Еще один год вместе позволит лидерам лучше сыграться, соответственно, команда по умолчанию прибавит и вырастет.

Тенденция последних лет в Премьер-лиге обрывает эти доводы: чемпионами, как правило, становятся те, кто сделал ключевой и дорогостоящий трансфер. В сезоне-2011/12 таким стал Агуэро, через год – Ван Перси, дальше – Фернандиньо, Коста и Фабрегас, в двух последних – однозначно Канте.

Из-за строительства нового стадиона «Тоттенхэм» жутко экономит и не имеет права ошибаться на рынке: в прошлом сезоне «шпоры» совершили две таких ошибки (35 миллионов евро на Сиссоко и 22 миллиона на Янссена), в этом году клуб относится к тратам бережнее. Сделать качественный шаг вперед можно при выполнении одного из двух условий: звезды выдадут сумасшедший сезон (их молодость – помеха в этом) или Сиссоко и Янссен, наконец, оправдают вложенные деньги.

Потенциальный конфликт

Шарм «Тоттенхэму» создает не только стиль Почеттино и яркость лидеров, но и образцовая обстановка в команде. Несмотря на скудные зарплаты лучших игроков «Спёрс» в сравнении с «Челси», «Сити» или «МЮ» (Кейн получает на карту всего 135 кусков в неделю), они все продлили в прошлом сезоне контракты и сделали это практически в одно время – упрямый намек на единство.

Продажа Кайла Уокера в «Сити» угрожает идиллии: учитывая чувствительность современных игроков и жадность агентов, восстание развяжет даже малейшая неудача. Кейн хочет стать легендой клуба, но что насчет Деле Алли, Кристиана Эриксена и Эрика Дайера? Какой будет их реакция, если они узнают, что Уокер, максимум игрок сопоставимого уровня, зарабатывает в два раза больше?

Конец бесконечному везению

Система ожидаемых голов далеко не идеально учитывает влияние контрпрессинга (главную силу «Тоттенхэма») на остроту моментов, но неприятный тренд складывается: на протяжении трех лет Почеттино в клубе «шпорам» откровенно везло. Например, в прошлом сезоне команда перебрала 13 очков – больше среди команд АПЛ выудил только «Челси» (15).

Сэйвы Льориса и крутая реализация Кейна выдают в них игроков, которые могут обмануть систему на длинной дистанции. Все остальные рискуют опуститься на базовый уровень, если не подтянут качество игры. Обстоятельства из пунктов выше дополняют негативную картину: соперники получат больше возможностей для контратак и, следовательно, более явные моменты у ворот Льориса. «Шпорам» же наоборот будет труднее создавать даже такие достойные шансы, как в прошлом сезоне.

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