«Она босс у нас дома». Почему жена форварда «Эвертона» Уэйна Руни идеальна

В Ливерпуле хлестал страшный ливень, но матч за гаражами не прекращался. Парни двигали мяч по высокой траве, падали в грязь и громко хлюпали кроссовками – никто и не думал уходить с поля. Отчаяннее всех носился рыжий мальчик с предельно пролетарской внешностью: он давно заметил, что за матчем наблюдает милая сестра одного из его друзей, Колин Маклоклин.

Наконец ребята доиграли до 10 – естественно, Уэйн вонзил победный гол. После этого он очень смущенно подошел знакомиться к 12-летней девочке со смешным хвостиком на макушке. Колин повела себя очень по-взрослому и сразу же предложила прогуляться – на первое в жизни свидание Руни отправился в грязном и потном свитере.

Они дружили 4 года – девушка рассказывала, что будущий миллионер звал ее в кафе в любую свободную минуту. «Да, сначала он очень скромный, но потом его не заткнуть», – смеялась Колин в документальном фильме BBC. Логично, что со временем их общение с Руни перетекло в реальные отношения. Никто не произносил фразу «Давай встречаться» – они просто стали парой.

Параллельно Уэйн пробивался в «Эвертон», и уже в 17 лет получил первый взрослый контракт. Стартовали нулевые, зарплаты адски раздувались, поэтому тинейджеру платили в районе 20 тысяч евро в месяц. Почти все деньги Руни отдавал родителям (не хотел, чтобы мама дальше вкалывала уборщицей), но кое-что улетало в копилку.

В октябре 2003-го нападающий с гордым видом пришел в ювелирный магазин и попросил роскошное кольцо с бриллиантом для Колин. 50 тысяч евро улетели с карты в одну секунду, зато Руни уже представлял, как сделает предложение в максимально торжественной обстановке.

Разумеется, все планы накрылись. Импульсивному Уэйну так не терпелось обрадовать девушку и узнать ее ответ, что он вручил кольцо прямо на бензоколонке. Колин рассмеялась и согласилась. «Он не романтик – редко делает мне комплименты. Лишь иногда говорит, что я неплохо выгляжу», – говорила девушка. Сам Руни считает иначе: в фильме BBC страйкер признался, что иногда пишет жене стихи от руки, а она их бережно хранит.

Первые письма Уэйн вручил Колин еще тогда, в 2003-м. Но даже такой жест мог оказаться бесполезным, потому что форварда «Эвертона» спалили с проституткой. Хуже всего было то, что на роль партнерши Руни выбрал 48-летнюю леди по прозвищу «Резиновая бабушка», которая брала всего 50 евро за ночь. Никто до сих пор не знает, почему Уэйн так пожадничал, но Колин отреагировала на новости крайне спокойно.

«Конечно, я была в шоке, но важно понимать: Уэйн сделал все, когда ему было 16, а мы на тот момент еще не спали вместе», – хладнокровно объясняла мисс Маклоклин. С тех пор она не комментировала новости о секс-трипах Руни. Колин промолчала даже в 2010-м, когда журналисты вычислили, что ее муж семь раз ходил на свидания с проституткой, а один раз даже поучаствовал в оргии. В тот момент девушка ждала ребенка, но все равно проигнорировала жуткий скандал.

Все указывает на то, что Колин – невероятно мудрая, практичная и самостоятельная дама.

Она, как и Уэйн, тоже родом из Ливерпуля, тоже не жировала в детстве, но прокачала себя сразу в трех направлениях. Во-первых, Колин выучилась на журналистку и уже в 19 лет зарабатывала на колонках о моде по 10 тысяч фунтов (11 тысяч евро) в месяц. Вскоре ее пригласили в OK! и дали оклад в полмиллиона фунтов (550 тысяч евро) в год за те же самые колонки. Кроме того, Колин написала автобиографию и несколько книжек для детей – гонорар за каждый том составил 50 тысяч фунтов (55 тысяч евро).

Во-вторых, спутница Руни стала лицом телефона LG Chocolate Slider – за всю рекламную кампанию дама подняла 3 миллиона фунтов (3,3 миллиона евро). Если что, на момент выхода девайса ей было 20 лет. В 2010-м (то есть в 24 года) Колин опять попозировала для рекламы – ливерпульский магазин одежды Littlewoods отстегнул девушке 2,2 миллиона евро.

В-третьих, Колин несколько раз засветилась в коллаборациях: у нее есть линейки одежды и ювелирных украшений, а еще она участвовала в создании парфюма. Каждая коллекция приносила минимум по полмиллиона фунтов.

Колин Руни умеет делать деньги абсолютно на всем. Например, у нее далеко не идеальная фигура (короткие ноги), но DVD-диск с ее воркаут-тренировками разошелся сумасшедшими тиражами. Есть очень правдивая теория, что она заработала даже на собственной свадьбе, продав эксклюзивные фотографии журналистам за 4 миллиона долларов.

Колин выбрала очень грамотную тактику: стала звездой до 23 лет, а только потом начала рожать детей. Сейчас в ее инстаграме 500 тысяч подписчиков, в твиттере – 1,25 миллиона фолловеров, а личный банковский счет позволяет расслабиться и чувствовать себя независимой. Власть Колин признает даже Уэйн, который уверяет, что его жена – босс в их доме.

Но главный талант мерсисайдской девушки заключается не в том, что она заколачивает нереальные деньги, а в том, что она очень правильно воспитывает детей. Кай, Клэй и Кит живут в доме с позолоченными унитазами, бассейном и джакузи, но Колин не дает им чувствовать себя особенными. У всех членов семьи Руни есть общий режим, все питаются только здоровой пищей, а гаджеты выдаются только на определенное время. Очевидно, парни не вырастут избалованными снобами.

Самая трогательная история с участием сыновей Колин и Уэйна произошла под Новый год. Ребята сами сказали родителям, что им не нужны подарки – лучше пожертвовать сэкономленные деньги на игрушки для детей из хосписа. Семья Руни уже несколько лет помогает мерсисайдской больнице – пара активно занялась благотворительностью, когда скончалась сестра Колин, страдавшая от чудовищного генетического заболевания, синдрома Ретта.

Колин Руни часто упрекают в том, что она ездит отдыхать по 10 раз в год. Даже на такие претензии эта женщина отвечает предельно спокойно, объясняя, что все путешествия проходят во внеучебное время: «Дети должны знакомиться с новыми странами. К тому же там меньше журналистов. Если бы у вас была такая возможность, вы бы катались в отпуск еще чаще».

Этим летом Уэйн вернулся в родной Ливерпуль. Карьера форварда вот-вот заглохнет, но с такой женой ему не стоит пугаться новой жизни: Колин явно придумает, как сделать, чтобы муж чувствовал себя востребованным и после ухода из футбола.

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