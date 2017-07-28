Getty Images

Какой-то нереальный гол Альваро Мораты из-за ворот, после которого фанаты «Челси» забудут про Косту

Какой-то нереальный гол Мораты из-за ворот, после которого фанаты «Челси» забудут про Косту
Eurosport

14 ч. назад

Зинедин Зидан не понимает, почему нельзя было так в «Реале».

Новичок «Челси» показал класс на тренировке. Альваро закрутил мяч даже не с углового, а с отрицательного угла. Партнеры по «Челси» оценили и сразу же пожали красавчику руку.

  • Мората перешел в «Челси» из «Реала» за 65 млн евро.
  • Ранее сообщалось, что лондонский клуб покинет Диего Коста.
  • В сезоне-2016/17 24-летний Мората провел за «Реал» в Примере 26 матчей и забил 15 мячей.
  • Альваро выиграл две Лиги чемпионов.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Берлин примет титанов конного спорта на грандиозном этапе Global Champions Tour
 187 просмотров4 ч
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
4 525 просмотровВчера в 23:40
А еще вам может понравиться