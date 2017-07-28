Какой-то нереальный гол Альваро Мораты из-за ворот, после которого фанаты «Челси» забудут про Косту

Новичок «Челси» показал класс на тренировке. Альваро закрутил мяч даже не с углового, а с отрицательного угла. Партнеры по «Челси» оценили и сразу же пожали красавчику руку.

Мората перешел в «Челси» из «Реала» за 65 млн евро.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб покинет Диего Коста.

В сезоне-2016/17 24-летний Мората провел за «Реал» в Примере 26 матчей и забил 15 мячей.

Альваро выиграл две Лиги чемпионов.

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