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Какой-то нереальный гол Альваро Мораты из-за ворот, после которого фанаты «Челси» забудут про Косту
Зинедин Зидан не понимает, почему нельзя было так в «Реале».
Новичок «Челси» показал класс на тренировке. Альваро закрутил мяч даже не с углового, а с отрицательного угла. Партнеры по «Челси» оценили и сразу же пожали красавчику руку.
- Мората перешел в «Челси» из «Реала» за 65 млн евро.
- Ранее сообщалось, что лондонский клуб покинет Диего Коста.
- В сезоне-2016/17 24-летний Мората провел за «Реал» в Примере 26 матчей и забил 15 мячей.
- Альваро выиграл две Лиги чемпионов.
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