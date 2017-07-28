Антонио Конте: «Конечно, «Челси» – фаворит АПЛ»

«Конечно, «Челси» фаворит сезона – мы выиграли последний АПЛ.

Новый сезон будет сложным. Вы знаете, что происходило в Англии: сначала титул взял «Челси», потом «Лестер». Мы должны быть осторожны и не должны воспринимать ни одну из команд легкомысленно.

Это нормально, что топ-клубы усиливаются, покупая классных игроков. Новый сезон будет серьезным испытанием для нас.

Важно, чтобы игроки понимали мой футбол и адаптировались к нему. Бакайоко нужно время – это трудность для меня. Нужно донести свою идею – это касание и Мораты.

Что касается молодежи, то я готов задействовать юного игрока, если он будет силен. Первый матч в Италии я провел в 16, но я выступал за «Лечче» и цеплялся за выживание, а не боролся за титул с «Юве», – сказал Конте Goal.

Антонио выиграл АПЛ в первом же сезоне в Англии.

«Челси» начнется защиту титула 12 августа домашним матчем против «Бёрнли»

Лучший спортивный телеграм