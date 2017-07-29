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Хосеп Гвардиола: «У «Манчестер Сити» осталось не так много денег на трансферы»

Гвардиола: «У «Сити» осталось не так много денег на трансферы»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Неужели?

«Центр обороны? Я доволен Джоном Стоунзом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. Но посмотрим.

У нас осталось не так много денег на трансферы. Мы уже потратили много, потому что испытывали дефицит на многих позициях. Если трансферный рынок предоставит нам возможность, мы попытаемся», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

  • С лета 2016 года, когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», клуб потратил 453 миллиона евро на трансферы.
  • 24 июля «Сити» завершил рекордный по стоимости защитника трансфер, подписав Бенжамена Менди из «Монако» за 57,5 миллионов евро.
  • Все-все трансферные новости.

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