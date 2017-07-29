Хосеп Гвардиола: «У «Манчестер Сити» осталось не так много денег на трансферы»

«Центр обороны? Я доволен Джоном Стоунзом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. Но посмотрим.

У нас осталось не так много денег на трансферы. Мы уже потратили много, потому что испытывали дефицит на многих позициях. Если трансферный рынок предоставит нам возможность, мы попытаемся», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

С лета 2016 года, когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», клуб потратил 453 миллиона евро на трансферы.

24 июля «Сити» завершил рекордный по стоимости защитника трансфер, подписав Бенжамена Менди из «Монако» за 57,5 миллионов евро.

Все-все трансферные новости.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube