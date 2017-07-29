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Хосеп Гвардиола: «У «Манчестер Сити» осталось не так много денег на трансферы»
Неужели?
«Центр обороны? Я доволен Джоном Стоунзом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. Но посмотрим.
У нас осталось не так много денег на трансферы. Мы уже потратили много, потому что испытывали дефицит на многих позициях. Если трансферный рынок предоставит нам возможность, мы попытаемся», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
- С лета 2016 года, когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», клуб потратил 453 миллиона евро на трансферы.
- 24 июля «Сити» завершил рекордный по стоимости защитника трансфер, подписав Бенжамена Менди из «Монако» за 57,5 миллионов евро.
- Все-все трансферные новости.
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