Sky Sports: «МЮ» приобретет у «Челси» Неманью Матича в ближайшие дни

Переход Неманьи Матича в «МЮ» из «Челси» – дело решенное. Трансфер состоится в ближайшие несколько дней. Сделка обойдется манкунианцам в 44 млн евро, передают источники Sky Sports.

Главным конкурентом манкунианцев в борьбе за серба был «Ювентус», но теперь итальянцы переключились на Блеза Матюиди («ПСЖ») и Стивена Н’Зонзи («Севилья»).

Летом-2017 «МЮ» уже приобрел Ромелу Лукаку (84,7 млн евро) и Виктора Линделёфа (35 млн евро).

13 августа «МЮ» примет «Вест Хэм» в первом туре Премьер-лиги.

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