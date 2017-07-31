Getty Images
Sport: Филиппе Коутиньо договорился с «Барселоной», но Неймар просит его перейти в «ПСЖ»
Бразилец еще не покинул ряды «сине-гранатовых», но уже вставляет им палки в колеса.
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо вплотную приблизился к переходу в «Барселону». Переговоры между сторонами продвинулись и близки к завершению, передает Sport.es.
В то же время, по информации каталонского сайта, у Коутиньо возник иной вариант. Уходящий в «ПСЖ» Неймар связался с партнером по сборной Бразилии по Whatsapp и попытался убедить Филиппе составить ему компанию в Париже.
Еще одним препятствием для перехода Коутиньо в «Барсу» может стать трансферная цена. Каталонцы не намерены платить больше 80 млн евро, но «Ливерпуль» хочет больше.
- Коутиньо и Неймар вместе участвовали на двух Кубках Америки (2015, 2016).
- Все трансферные новости.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте