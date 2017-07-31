Sport: Филиппе Коутиньо договорился с «Барселоной», но Неймар просит его перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо вплотную приблизился к переходу в «Барселону». Переговоры между сторонами продвинулись и близки к завершению, передает Sport.es.

В то же время, по информации каталонского сайта, у Коутиньо возник иной вариант. Уходящий в «ПСЖ» Неймар связался с партнером по сборной Бразилии по Whatsapp и попытался убедить Филиппе составить ему компанию в Париже.

Еще одним препятствием для перехода Коутиньо в «Барсу» может стать трансферная цена. Каталонцы не намерены платить больше 80 млн евро, но «Ливерпуль» хочет больше.

Коутиньо и Неймар вместе участвовали на двух Кубках Америки (2015, 2016).

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