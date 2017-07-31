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Арсен Венгер послал к Алексису Санчесу врачей, чтобы убедиться, что он не врет о болезни.

Венгер послал к Санчесу врачей, чтобы убедиться, что он не врет о болезни
Eurosport

3 ч. назад

Главного тренера «Арсенала» не убедили фотографии чилийца из инстаграма.

Врачи «Арсенала» навестили Санчеса в его доме по личному указанию Венгера. Как утверждает Daily Mail, француз решил убедиться в правдивости слов чилийца, который сообщил о болезни.

Медики осмотрели Санчеса и подтвердили – у него грипп.

  • На прошлой неделе Алексис выложил в инстаграм фото, на котором изобразил болезненный вид.
  • Это произошло сразу после того, как Арсен Венгер сообщил, что чилиец вернется в расположение «Арсенала» 1 августа.

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