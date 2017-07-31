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«МЮ» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Неманьи Матича

«МЮ» объявил о трансфере Матича
Eurosport

3 ч. назад

Серб будет штурмовать АПЛ с новым клубом.

«МЮ» объявил о трансфере Матича: соглашение с полузащитником рассчитано на 3 года. Сумма сделки не разглашается, но, по информации британских медиа, сумма трансфера составила 46 миллионов евро. Футболист будет получать в «МЮ» около 173 тысячи евро в неделю.

«Я наслаждался временем, проведенным в «Челси», и хотел бы поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку. Не могу дождаться встречи с новыми товарищами по команде и начать тренировки с ними», – цитирует Матича официальный сайт «МЮ».

  • Матич выступал за «Челси» с 2009 по 2011 годы и с 2014-го по 2017-й.
  • С «синими» 28-летний футболист выиграл 3 чемпионата Англии.
  • В сезоне-2016/17 Матич провел в за «синих» 40 игр во всех турнирах и забил 2 мяча.

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