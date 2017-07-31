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Новичок «МЮ» Неманья Матич: «Не мог упустить возможность вновь работать с Жозе Моуринью»

Матич: «Не мог упустить возможность вновь работать с Моуринью»
Eurosport

2 ч. назад

Антонио Конте не котируется.

«Я рад присоединиться к «МЮ». Я не мог упустить возможность вновь поработать с Моуринью. Это очень интересное время для команды. Я с нетерпением жду, чтобы внести вклад в историю великого клуба», – сказал Матич официальному сайту «МЮ».

Сделку также прокомментировал Особенный.

«Неманья обладает теми качествами, которые мы ценим в футболисте: лояльность, преданность, амбициозность и командная игра. Благодарю его за желание перейти к нам. Без этого желания сделка была бы невозможной», – отметил Жозе.

  • «МЮ» объявил о трансфере Матича: соглашение с полузащитником рассчитано на 3 года.
  • Сумма сделки не разглашается, но, по информации британских медиа, сумма трансфера составила 46 миллионов евро.
  • Футболист будет получать в «МЮ» около 173 тысячи евро в неделю.

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