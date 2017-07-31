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Юрген Клопп – о продаже Филиппе Коутиньо: «Слово «нет» означает, что игрок не продается»
Главного тренера «Ливерпуля» злят разговоры о возможном уходе полузащитника.
«Если мы говорим, что он не продается, как можно это еще интерпретировать? Слово «нет» означает, что тут нечего интерпретировать. Никаких новостей нет», – цитирует Клоппа ВВС.
Ранее британские медиа сообщали, что «Барселона» ведет переговоры с «Ливерпулем» о покупке Коутиньо и уже договорилась о контракте с игроком.
- Клопп уже заявлял, что клуб исключает вариант с продажей игрока.
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