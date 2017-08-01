Reuters
Sky Sports: «Челси» хочет заменить Неманью Матича Дэнни Дринкуотером
«Синим» интересен еще один «лис».
«Челси» рассматривает вариант покупки Дэнни Дринкуотера. Но никаких подробностей возможной сделки Sky Sports не сообщается.
В понедельник «Челси» попрощался с Матичем, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Серб отправился на «Олд Траффорд» за 46 млн евро.
- Дринкуотер – герой «Лестера», который выиграл титул АПЛ-2015/16.
- В активе 27-летнего полузащитника 29 матчей, 1 гол и 1 ассист в АПЛ-2016/17.
- Transfermarkt оценивает Дэнни в 9 млн евро.
- Летом 2016-го в «Челси» из «Лестера» перешел Н’Голо Канте.
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