Джанлука ди Марцио: «Милан» общается с Мендешем по поводу трансфера нападающего «Челси» Диего Косты

«Милан» продолжает поиски еще одного нападающего. «Россонери» обратили внимание на английский рынок и заинтересовались форвардом «Челси» Диего Костой.

Генеральный и спортивный директоры итальянского клуба Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли встретились с агентом бразильца Жорже Мендешем и обсудили возможность перехода игрока. Результаты переговоров неизвестны, передает Джанлука ди Марцио.

Сообщается, что Коста мечтает вернуться в «Атлетико», но «Челси» предпочтет отправить форварда в «Милан» в качестве отмщения за его поведение.

Диего Коста не участвует в предсезонной подготовке «Челси» из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте.

Специалист уведомил игрока, что не нуждается в его услугах.

Transfermarkt оценивает Косту, который с 20 голами занял четвертое место в списке бомбардиров АПЛ сезона-2016/17, в 50 млн евро.

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