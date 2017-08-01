«Бекхэм испортил «Игру Престолов», как и ЧМ-1998». Легенда разгневал подписчиков спойлерами

Экс-звезда «МЮ», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм рискует потерять значительную долю подписчиков в соцсетях из-за спойлеров седьмого сезона сериала «Игра престолов».

Футболист снимал для инстаграма истории, как он смотрит новые серии за день до их официального выхода в Великобритании, и выкладывал фото с кадрами из телешоу, сопровождая их восторженными комментариями.

Многие подписчики не разделили восторгов 42-летнего мужчины, что вылилось в гневные комментарии. Один из пользователей даже заявил: «Бекхэм испортил просмотр «Игры Престолов» своими историями так же, как испортил ЧМ-1998 для сборной Англии».

Новые серии «Игры престолов» выходят в ночь с воскресенья на понедельник.

На ЧМ-1998 Бекхэм был удален в матче 1/8 финала против сборной Аргентины. Англичане уступили в серии пенальти.

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