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«Бекхэм испортил «Игру Престолов», как и ЧМ-1998». Легенда разгневал подписчиков спойлерами

«Бекхэм испортил «Игру Престолов», как и ЧМ-1998». Легенда разгневал подписчиков спойлерами
Р-Спорт

1 час назад

Хафтор Бьёрнссон должен его покарать.

Экс-звезда «МЮ», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм рискует потерять значительную долю подписчиков в соцсетях из-за спойлеров седьмого сезона сериала «Игра престолов».

Футболист снимал для инстаграма истории, как он смотрит новые серии за день до их официального выхода в Великобритании, и выкладывал фото с кадрами из телешоу, сопровождая их восторженными комментариями.

Многие подписчики не разделили восторгов 42-летнего мужчины, что вылилось в гневные комментарии. Один из пользователей даже заявил: «Бекхэм испортил просмотр «Игры Престолов» своими историями так же, как испортил ЧМ-1998 для сборной Англии».

  • Новые серии «Игры престолов» выходят в ночь с воскресенья на понедельник.
  • На ЧМ-1998 Бекхэм был удален в матче 1/8 финала против сборной Аргентины. Англичане уступили в серии пенальти.

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