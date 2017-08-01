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Daily Mail: Tinder заплатит «МЮ» 13,4 миллионов евро в год за рекламу на рукавах
«Дьяволы» объединят одинокие сердца.
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Tinder. Если соглашение будет достигнуто, реклама приложения для знакомств появится на рукавах «красных дьяволов».
Ожидается, что манкунианцы будут получать от Tinder 13,4 млн евро в год, передает Daily Mail.
- Премьер-лига разрешила клубам наносить рекламу на рукава с сезона-2017/18. Новыми спонсорами уже обзавелись 9 клубов, включая «Челси» и «Манчестер Сити».
- У Tinder уже имеется партнерское соглашение с «Наполи» и форвардом «адзурри» Аркадиушом Миликом.
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