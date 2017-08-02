Легенда «МЮ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм разорвал шаблон стиля и нацепил шлепки с носочками

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и один из самых стильных мужчин планеты допустил, возможно, самую грубую ошибку в жизни: Дэвид отправился по делам в шлепках, натянутых на носки.

The Sun отмечает, что необычный стиль Бекхэма может быть связан с перегрузкой домашними обязанностями, так как футболист проводит слишком много времени с детьми во время отъезда жены Виктории.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Дэвид снимается в фильмах и рекламах. Также Дэвид мутит бизнес: выпускает собственную парфюмерию и линию одежды.

У 42-летнего англичанина четверто детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.

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