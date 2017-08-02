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«Я твой кошмар, Ромелу». Лукаку приревновал Погба к Матичу, а француз ответил угрозой в инстаграме
«Санта-Барбара» по-манкуниански.
Футболисты «МЮ» развлекаются в ожидании старта сезона-2017/18. 2 августа Ромелу Лукаку заснял сидящих вместе в клубном автобусе Поля Погба и Неманью Матича, а затем пожаловался читателям: «Видите, пришел Матич, и он покинул меня».
Погба это дело заскринил и выложил у себя в инстаграме с подписью:
«Я твой кошмар, я никогда не покину тебя. Давай мечтай».
- Лукаку перешел в «МЮ» в начале июля за 84,7 млн евро. В конце месяца манкунианцы приобрели Матича за 44,7 млн евро.
- 13 августа команда Жозе Моуринью начнет новый сезон встречей с «Вест Хэмом».
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