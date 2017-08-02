Getty Images
Неманья Матич заехал мячом в лицо болельщице в дебютном матче за «МЮ»
Футболист извинился.
Неманья Матич дебютировал в составе «МЮ» в товарищеском матче против «Сампдории».
На 38-й минуте сербский полузащитник выбил у соперника мяч, а когда тот ушел за боковую линию, еще раз пнул его, но не принял во внимание низкие трибуны стадиона в Дублине. В итоге мяч попал в лицо одной из болельщиц.
Матич не растерялся: извинился перед зрительницей и приобнял ее.
- Неманья перешел в «МЮ» из «Челси» 31 июля за 44,7 млн евро.
- 29-летний футболист будет получать на «Олд Траффорд» около 173 тысяч евро в неделю.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте