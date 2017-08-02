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Неманья Матич заехал мячом в лицо болельщице в дебютном матче за «МЮ»

Матич заехал мячом в лицо болельщице в дебютном матче за «МЮ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Футболист извинился.

Неманья Матич дебютировал в составе «МЮ» в товарищеском матче против «Сампдории».

На 38-й минуте сербский полузащитник выбил у соперника мяч, а когда тот ушел за боковую линию, еще раз пнул его, но не принял во внимание низкие трибуны стадиона в Дублине. В итоге мяч попал в лицо одной из болельщиц.

Матич не растерялся: извинился перед зрительницей и приобнял ее.

  • Неманья перешел в «МЮ» из «Челси» 31 июля за 44,7 млн евро.
  • 29-летний футболист будет получать на «Олд Траффорд» около 173 тысяч евро в неделю.

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