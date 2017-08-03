Юрист нападающего «Челси» Диего Косты: «Подадим в «Челси» запрос о трансфере»

Адвокат форварда Рикардо Кардосо сделает все возможное, чтобы Коста больше не надел футболку чемпионов Англии.

«Мы используем все возможные правовые механизмы, чтобы «Челси» понес наказание за отношение к Диего и позволил ему уйти. Мы подадим запрос на трансфер», – заявил Кардосо Agencia EFE.

Юрист добавил, что в планы Косты входит возвращение в «Атлетико». Другие клубы игрока не интересуют.

Диего Коста не участвует в предсезонной подготовке «Челси» из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте.

Специалист уведомил игрока, что не нуждается в его услугах.

Transfermarkt оценивает Косту, который с 20-ю голами занял четвертое место в списке бомбардиров АПЛ-2016/17, в 50 млн евро.

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