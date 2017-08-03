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Юрист нападающего «Челси» Диего Косты: «Подадим в «Челси» запрос о трансфере»

Юрист Косты: «Подадим в «Челси» запрос о трансфере»
Eurosport

1 час назад

Бразилец ищет выход из клуба.

Адвокат форварда Рикардо Кардосо сделает все возможное, чтобы Коста больше не надел футболку чемпионов Англии.

«Мы используем все возможные правовые механизмы, чтобы «Челси» понес наказание за отношение к Диего и позволил ему уйти. Мы подадим запрос на трансфер», – заявил Кардосо Agencia EFE.

Юрист добавил, что в планы Косты входит возвращение в «Атлетико». Другие клубы игрока не интересуют.

  • Диего Коста не участвует в предсезонной подготовке «Челси» из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте.
  • Специалист уведомил игрока, что не нуждается в его услугах.
  • Transfermarkt оценивает Косту, который с 20-ю голами занял четвертое место в списке бомбардиров АПЛ-2016/17, в 50 млн евро.

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