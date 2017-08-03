Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Санчес останется и с уважением отнесется к моему решению»

Специалист объявил, что нападающий Алексис Санчес не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Мое мнение известно. Санчес останется и с уважением отнесется к моему решению», – заявил Венгер Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Баварии» и «ПСЖ». Сам Санчес просил отпустить его в другой клуб.

На счету 28-летнего форварда 30 голов и 19 ассистов в 51 матче за «Арсенал» в сезоне-2016/17.

Контракт Алексиса, который перешел в английский клуб из «Барселоны» в 2014 году за 42,5 млн евро, рассчитан до лета 2018-го.

Transfermarkt оценивает нападающего в 65 млн евро.

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