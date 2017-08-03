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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Санчес останется и с уважением отнесется к моему решению»

Венгер: «Санчес останется и с уважением отнесется к моему решению»
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Француз не оставил чилийцу выбора.

Специалист объявил, что нападающий Алексис Санчес не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Мое мнение известно. Санчес останется и с уважением отнесется к моему решению», – заявил Венгер Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Баварии» и «ПСЖ». Сам Санчес просил отпустить его в другой клуб.

  • На счету 28-летнего форварда 30 голов и 19 ассистов в 51 матче за «Арсенал» в сезоне-2016/17.
  • Контракт Алексиса, который перешел в английский клуб из «Барселоны» в 2014 году за 42,5 млн евро, рассчитан до лета 2018-го.
  • Transfermarkt оценивает нападающего в 65 млн евро.

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