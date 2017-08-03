Reuters

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард стал экспертом BT Sport

Лэмпард стал экспертом BT Sport
Eurosport

42 мин. назад

Англичанин будет разбирать футбол из студии.

Лэмпард будет работать на матчах АПЛ и Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

«Рад, что присоединился к BT Sport. С нетерпением жду захватывающий новый сезон и в Англии, и в Европе. Не терпится начать работу с командой», – прокомментировал новую должность Фрэнки.

В BT Sport уже работают Стивен Джеррард, Рио Фердинанд и Пол Скоулз. Лэмпард дебютирует на BT Sport 6 августа, когда «Челси» и «Арсенал» зарубятся за Суперкубок Англии.

  • Фрэнки завершил карьеру в феврале. Последним клубом полузащитника был «Нью-Йорк Сити» из MLS.
  • В «Челси» Лэмпард провел 13 лет и выиграл 3 титула АПЛ и Лигу чемпионов.

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