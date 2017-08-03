«Лестер» приобрел нападающего «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо

20-летний форвард подписал с «лисами» контракт на 5 лет. Сумма трансфера не раскрывается. Ихеаначо будет выступать за «Лестер» под восьмым номером.

«Я был счастлив пообщаться с Крэйгом Шекспиром и узнать, чего хочет команда. Эта встреча дала мне уверенность в том, что я впишусь в коллектив и добьюсь здесь очень многого», – заявил Ихеаначо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продаст игрока с опцией последующего выкупа.

Transfermarkt оценивает Келечи в 15 млн евро.

Игрок может дебютировать за новый клуб уже 4 августа в товарищеском матче против дортмундской «Боруссии».

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