PA Sport
Мощная реклама, где Деле Алли получил в челюсть на ринге и набросил на баскетбольное кольцо головой
Полузащитник «Тоттенхэма» хорош в любых ипостасях.
Звезда «шпор» снялся в стильной рекламе, где он поочередно оказывается на футбольном, бейсбольном и регбийном полях, баскетбольной площадке и на ринге.
- 21-летний Деле Алли два года подряд признавался лучшим молодым игроком АПЛ.
- В сезоне-2016/17 Алли забил 19 мячей в 43 матчах за «Тоттенхэм».
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