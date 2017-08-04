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Мощная реклама, где Деле Алли получил в челюсть на ринге и набросил на баскетбольное кольцо головой

Мощная реклама, где Алли получил в челюсть на ринге и набросил на баскетбольное кольцо головой
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Полузащитник «Тоттенхэма» хорош в любых ипостасях.

Звезда «шпор» снялся в стильной рекламе, где он поочередно оказывается на футбольном, бейсбольном и регбийном полях, баскетбольной площадке и на ринге.

  • 21-летний Деле Алли два года подряд признавался лучшим молодым игроком АПЛ.
  • В сезоне-2016/17 Алли забил 19 мячей в 43 матчах за «Тоттенхэм».

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