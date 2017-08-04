Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино круто положил со штрафного и обрадовался как ребенок

Главный тренер «Тоттенхэма» не забыл, как качественно исполнять стандарты. Специалист шикарно реализовал один из штрафных, пробив точно в нижний угол без шансов для голкипера.

Похоже, точный удар стал неожиданностью для самого Почеттино, который обрадовался ему, как дню рождения.

Аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.

В сезоне-2016/17 специалист привел «шпор» к серебряным медалям АПЛ.

В качестве игрока Почеттино выступал за «Ньюэллз Олд Бойз», «ПСЖ», Эспаньол» и «Бордо».

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