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Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино круто положил со штрафного и обрадовался как ребенок

Почеттино круто положил со штрафного и обрадовался как ребенок
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Аргентинец вспомнил молодость.

Главный тренер «Тоттенхэма» не забыл, как качественно исполнять стандарты. Специалист шикарно реализовал один из штрафных, пробив точно в нижний угол без шансов для голкипера.

Похоже, точный удар стал неожиданностью для самого Почеттино, который обрадовался ему, как дню рождения.

  • Аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
  • В сезоне-2016/17 специалист привел «шпор» к серебряным медалям АПЛ.
  • В качестве игрока Почеттино выступал за «Ньюэллз Олд Бойз», «ПСЖ», Эспаньол» и «Бордо».

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