Модный – приговор. Менеджер «Челси» Антонио Конте против чумы, убившей лучших тренеров АПЛ

«Победа в Премьер-лиге стала проклятием. В следующем сезоне Конте будет уволен», – 24 февраля Гари Невилл открыл твиттер и как всегда разжег. На тот момент у Антонио все было в порядке: «Челси» уверенно шел к титулу и вез 8 очков «Ман Сити». Но Гари не сошел с ума: именно 24 февраля «Лестер» уволил Клаудио Раньери. Как и Жозе Моуринью сезоном ранее, итальянец лишился работы спустя всего полгода после победы в АПЛ. Намек Невилла был предельно ясен.

За всю историю Премьер-лиги титул защитили только два клуба – «Юнайтед» и «Челси», – но в последние годы владельцы забывают о суровости АПЛ. Роберто Манчини продержался всего один сезон после успеха с «Ман Сити», Мануэль Пеллегрини – два, но это не так уж важно: боссы клуба не скрывали, что спихнут чилийца, как только освободится Пеп. По похожему сценарию развивалась судьба Моуринью и Раньери, только Особенный вышел на биржу труда до Нового года, а Клаудио чуть-чуть позже.

Всю эту четверку объединяет важный тактический кейс: они не придумали ничего нового, пока лига изобретала на них антидот. Несмотря на жуткий дисбаланс в сторону атаки, Пеллегрини настаивал на 4-4-2, что вылилось в худший сезон Венсана Компани в «Сити». Раньери отказался от сильных качеств уже своих 4-4-2 (работоспособность нападающих) – в итоге соперники слишком часто оголяли медлительность Моргана и Хута.

Манчини был единственным, кто решился на перемены: вместо ярких 4-2-2-2 коуч пытался вкрутить схему с тремя защитниками. Эксперимент провалился: Роберто обновлял расстановку прямо по ходу сезона, карьера Майкона (важного для схемы) рухнула сразу после трансфера, остальным просто не хватило времени, чтобы привыкнуть к новым ролям.

Слабое место «Челси» при Моуринью проявилось еще в чемпионский год: Бранислав Иванович клепал голы и ассисты (4+5), но возбуждал только тех, кому хватало хайлайтов. На старте нового Жозе подвели нервы (конфликт с Евой Карнейро, паранойя на почве формы Азара), но соперники приспособились еще круче: почти все их атаки развивались из зоны серба.

«Суонси» первым подготовил интересный план: команда целенаправленно выводила под неповоротливого Бано юркого Джефферсона Монтеро. Результат испугал всех: латинос 4 раза накрутил Ивановича за счет обводок и выдал предголевой пас. «Кристал Пэлас» продолжил смертельный боевик: Алан Пардью сознательно выбросил на фланг Бранислава трех игроков – так коуч использовал пространство, которое фулбек оставлял после подключений в атаку.

Сравнение ключевых передач олицетворяет картину: если в сезоне-2014/2015 соперники «Челси» пасовали под удар в основном из опорной зоны, то в следующем бомбили именно правый фланг. Естественно, что атак, завершившихся ударом из зоны Ивановича, тоже стало в разы больше.

Ключевые передачи соперников «Челси» в сезоне-2014/2015

Ключевые передачи соперников «Челси» в сезоне-2015/2016

По примеру Жозе Конте тоже переподписал контракт после чемпионства. Точно так же по примеру Жозе Конте не застрахован от проблем в первом после чемпионства сезоне. Новый контракт – еще не гарантия, что коуч отработает его до конца и продолжит высекать самую разноплановую лигу планеты.

Переход на 3-4-3 был главной причиной прошлогоднего успеха Конте. Еще одной стали неудачные попытки соперников приспособиться к ней, хотя с прямыми конкурентами слабости «Челси» все-таки прояснились.

В матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» лондонцы получали голы/моменты одним и тем же образом: подача с левого фланга, замыкание с правого. Характеристики защитников «Челси» лишь подталкивали к такому механизму: Гари Кэйхилл играет в осторожном стиле и выдергивается на соперника крайне редко, Сесар Аспиликуэта банально слаб на втором этаже.

Усугубляла ситуацию свобода для Эдена Азара и недисциплинированность Виктора Мозеса. Бельгиец существенно прибавил в игре без мяча при Конте, но все равно оставляет левый фланг «Челси» в меньшинстве, нигериец медленно возвращается назад и не оказывает поддержку Аспи на кроссах.

В середине сезона Джейми Каррагер прекрасно сформулировал суть претензий: «Против этой схемы всегда можно найти пространство вокруг крайних защитников. Свободные зоны будут либо за их спиной, либо перед ними. Когда Мозес и Алонсо располагаются высоко, нужно забрасывать мяч в их зоны и бороться за подбор. Когда «Челси» защищается пятеркой в линию, проблема в пространстве, которое нужно прикрывать Матичу и Канте. По обе стороны от них появляются свободные зоны, и это нужно использовать против «Челси».

Действия «синих» летом-2017 совсем не убедили, что они близки к решению проблем. Во-первых, Конте не договорился о покупке Данило и Кайла Уокера, каждый из которых сильнее Аспиликуэты на втором этаже и явно дисциплинированнее Мозеса. Во-вторых, товарищеские матчи вновь указали на старые недостатки.

«Бавария» вскрывает зону рядом с Гари Кэйхиллом

«Интер» оголяет недисциплинированность Мозеса

Предыдущие победители АПЛ уяснили, что эта лига наказывает за ошибки и топтание на месте. Если Конте не хочет пополнить список лузеров, ему стоит активизироваться – либо на трансферном рынке, либо на тренировках.

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