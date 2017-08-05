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Рияд Марез: «Хотел бы провести переговоры с «Ромой», но «Лестер» пока не принял их предложение»

Марез: «Хотел бы провести переговоры с «Ромой», но «Лестер» пока не принял их предложение»
Eurosport

1 час назад

26-летний полузащитник выжидает.

«Я знаю, что «Рома» делала предложение, но пока оно не было принято, поэтому я особо ничего не могу сделать. У римлян большой клуб, с которым я бы хотел провести переговоры, но это невозможно до тех пор, пока «Лестер» не даст согласие.

«Лестер» знает мои мысли на этот счет, но я продолжу отдавать все силы на пользу клуба, как я делал всегда.

Безусловно, когда тебя связывают с любым большим клубом, это льстит, но на данный момент у меня не было переговоров ни с кем, потому что ничье предложение не было принято.

Но у нас впереди еще месяц трансферного окна. Посмотрим, что произойдет», – сказал Марез Sky Sports.

  • Рияд провел в «Лестер» 3,5 сезона, отыграл 138 матчей, забил 35 голов и отдал 25 голевых передач.
  • Transfermarkt оценивает алжирца в 30 млн евро.
  • Все трансферные новости.

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