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El Mundo Deportivo: Филиппе Коутиньо перейдет в «Барселону» за 100 миллионов евро
Каталонцы быстро нашли замену Неймару.
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может сменить прописку. Игрок близок к переходу в «Барселону»: каталонский клуб ищет замену Неймару, который ушел в «Пари Сен-Жермен». «Блауграна» намерена выложить за бразильца 100 миллионов евро.
По информации El Mundo Deportivo, «Барселона» подпишет с Коутиньо 5-летний контракт во вторник.
- «Ливерпуль» уже отклонял несколько предложений каталонцев.
- В частности, мерсисайдцы отказались от 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
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