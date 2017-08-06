El Mundo Deportivo: Филиппе Коутиньо перейдет в «Барселону» за 100 миллионов евро

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может сменить прописку. Игрок близок к переходу в «Барселону»: каталонский клуб ищет замену Неймару, который ушел в «Пари Сен-Жермен». «Блауграна» намерена выложить за бразильца 100 миллионов евро.

По информации El Mundo Deportivo, «Барселона» подпишет с Коутиньо 5-летний контракт во вторник.

«Ливерпуль» уже отклонял несколько предложений каталонцев.

В частности, мерсисайдцы отказались от 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Все трансферные новости.

Больше видео на нашем канале в YouTube