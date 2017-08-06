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El Mundo Deportivo: Филиппе Коутиньо перейдет в «Барселону» за 100 миллионов евро

El Mundo Deportivo: Коутиньо перейдет в «Барселону» за 100 миллионов евро
Eurosport

11 мин. назад

Каталонцы быстро нашли замену Неймару.

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может сменить прописку. Игрок близок к переходу в «Барселону»: каталонский клуб ищет замену Неймару, который ушел в «Пари Сен-Жермен». «Блауграна» намерена выложить за бразильца 100 миллионов евро.

По информации El Mundo Deportivo, «Барселона» подпишет с Коутиньо 5-летний контракт во вторник.

  • «Ливерпуль» уже отклонял несколько предложений каталонцев.
  • В частности, мерсисайдцы отказались от 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
  • Все трансферные новости.

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