The Sunday Times: миллиардер из Китая приобретет пакет акций «МЮ»

Китайский миллиардер, имя которого не раскрывается, планирует приобрести пакет акций «МЮ».

Инвестор из Китая уже разговаривал с некоторыми акционерами английского клуба на тему приобретения доли в «МЮ». Один из американских брокеров уже согласился продать 8% акций команды, передает The Sunday Times.

Сейчас контрольный пакет акций клуба (80%) принадлежат семье американцев Глейзеров, остальные – инвестиционным фондам в Нью-Йорке и Лондоне.

«МЮ» стал самым успешным футбольным клубом мира сезона-2015/16 (финансовые итоги за сезон-2016/17 еще не обнародованы) по доходам, обойдя «Реал» – неизменного лидера на протяжении 11 сезонов.

По данным международной аудиторской компании Deloitte, английский клуб заработал 689 млн евро, что почти на 170 млн евро больше по сравнению с предыдущим.

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