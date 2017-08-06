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Sport.es: «Ливерпуль» согласился отпустить Филиппе Коутиньо в «Барселону»
Часть денег, вырученных за Неймара, уже пошла на усиление клуба.
Еще одна трансферная эпопея лета близка к развязке. «Ливерпуль» принял финальное предложение «Барселоны» по полузащитнику Филиппе Коутиньо в 100 млн евро.
В ближайшие дни представители каталонского клуба прибудут в Англию для завершения сделки, передает Sport.es.
- Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из «Интера» в январе 2013 года за 13 млн евро.
- В сеоне-2016/17 бразилец провел 36 матчей, забил 14 голов и отдал 9 голевых передач.
- Ранее мерсисайдцы отвергли несколько предложений «Барселоны», а Юрген Клопп уверял, что Коутиньо не продается. Предыдущий оффер составлял 70+10 млн евро.
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