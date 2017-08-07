Getty Images

Владелец «Челси» Роман Абрамович развелся с Дарьей Жуковой

Абрамович развелся с Дарьей Жуковой
Eurosport

18 мин. назад

Придется сосредоточиться на футболе.

Владелец «Челси» Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова объявили о расставании, сообщил в понедельник РИА «Новости» советник бизнесмена Джон Манн.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», – процитировал Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

У пары остались семилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея. Бывшие супруги намерены совместно воспитывать общих детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

  • Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С тех пор «синие» 5 раз стади чемпионами Англии, завоевали 4 Кубка Англии, 3 Кубка английской лиги, 2 Суперкубка страны, Лигу чемпионов-2011/12, Лигу Европы-2012/13.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вилья отгрузил трешку и выцарапал победу в дерби «Нью-Йорка»

03:12
Популярные видео
Голевая феерия, мяч в стиле Роббена и еще красота финала женского Евро
2 864 просмотров19 ч
Хитрый штрафной, который обеспечил Голландии первое золото женского Евро
2 479 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться