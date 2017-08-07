Владелец «Челси» Роман Абрамович развелся с Дарьей Жуковой

Владелец «Челси» Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова объявили о расставании, сообщил в понедельник РИА «Новости» советник бизнесмена Джон Манн.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», – процитировал Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

У пары остались семилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея. Бывшие супруги намерены совместно воспитывать общих детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С тех пор «синие» 5 раз стади чемпионами Англии, завоевали 4 Кубка Англии, 3 Кубка английской лиги, 2 Суперкубка страны, Лигу чемпионов-2011/12, Лигу Европы-2012/13.

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