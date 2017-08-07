Вирджил ван Дейк: «Я подал в «Саутгемптон» запрос о трансфере»

Капитан «Саутгемптона» подтвердил информацию о запросе на трансфер.

«Я с сожалением подтвердаю, что сделал в «Саутгемптон» официальный запрос о трансфере. У меня не оставалось другого выбора после того, как клуб сообщил о дисциплинарных санкциях и намерении оштрафовать меня на две недельные зарплаты.

За последние полгода я много раз говорил с руководством, с бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым – Маурисио Пеллегрино, и говорил о желании уйти в поисках нового вызова. Я хочу вновь играть в еврокубках и бороться за титулы. Хочу, чтобы «Саутгемптон» учел интерес топ-клубов ко мне, если таковой еще имеется», – заявил Ван Дейк Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Ливерпуля» и «Челси».

26-летний голландец выступает за «Саутгемптон» с сентября 2015 года, куда перешел из «Селтика» за 15,7 млн евро.

Transfermarkt оценивает Ван Дейка в 30 млн евро.

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