Adidas рассчитывает заключить контракт с «Арсеналом» на 66 миллионов евро в год

Adidas выжидает момент, чтобы предложить услуги «Арсеналу». У лондонцев еще два года действует соглашение с Puma, но клуб не хочет продлевать контракт.

Adidas планирует заключить сделку с «Арсеналом», чтобы работать хотя бы с одним крупным клубом из Лондона: «Челси» и «Тоттенхэм» уже одеваются в Nike. Сделка с производителем спортивной одежды и инвентаря может принести «канонирам» по 66 млн евро в год, сообщает Daily Mail.

В сезоне-2016/17 «Арсенал» занял пятое место и квалифицировался в Лигу Европы.

Клуб преуспел в Кубке Англии, а в матче за Суперкубок переиграл «Челси» – 1:1 (4:1 по пенальти).

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