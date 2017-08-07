Проститутка обвинила игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в неуплате половины стоимости услуг

Нападающий «Манчестер Сити» стал участником сексуального скандала. Во время предсезонного тура, который «горожане» проводили в США, Стерлинг связался с проституткой, которая запросила за услуги 3,4 тысячи евро.

Девушка осталась недовольна общением с игроком, который лишил ее половины заработанного: по словам дамы, сильно выпивший Рахим пообещал снять деньги с карточки и оставить их на стойке регистрации, но обманул.

«Рахим может быть миллионером, но он грубый скряга. Он думал, что может спать со мной и не платить, но учитывая, сколько он зарабатывает, это выглядело довольно дешево», – заявила пострадавшая The Sun.

Стерлинг зарабатывает в «Сити» 200 тысяч евро в неделю. Рахим может позволить 54 проституток в неделю, которые берут по 3,7 тысяч за вечер.

22-летний форвард выступает за «горожан» с 2015 года.

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