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Проститутка обвинила игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в неуплате половины стоимости услуг

Проститутка обвинила Стерлинга в неуплате половины стоимости услуг
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Веселье обошлось англичанину всего в 1,7 тысячи евро.

Нападающий «Манчестер Сити» стал участником сексуального скандала. Во время предсезонного тура, который «горожане» проводили в США, Стерлинг связался с проституткой, которая запросила за услуги 3,4 тысячи евро.

Девушка осталась недовольна общением с игроком, который лишил ее половины заработанного: по словам дамы, сильно выпивший Рахим пообещал снять деньги с карточки и оставить их на стойке регистрации, но обманул.

«Рахим может быть миллионером, но он грубый скряга. Он думал, что может спать со мной и не платить, но учитывая, сколько он зарабатывает, это выглядело довольно дешево», – заявила пострадавшая The Sun.

  • Стерлинг зарабатывает в «Сити» 200 тысяч евро в неделю. Рахим может позволить 54 проституток в неделю, которые берут по 3,7 тысяч за вечер.
  • 22-летний форвард выступает за «горожан» с 2015 года.

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