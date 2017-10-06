Мистер Фриз. Почему «Лестер» выиграл АПЛ на самом деле

В ноябре 2015-го, когда «Лестер» полетел к чемпионству стремительнее «Сапсана», травма бедра главного «лиса» Джейми Варди сильно обрадовала букмекеров. По прогнозам врачей, бомбардира подбили на пару недель, но он сыграл уже в следующем матче против «Манчестер Юнайтед». Варди забил в 11-й игре АПЛ подряд, побил рекорд Руда ван Нистелроя и получил в награду от Раньери пиццу.

«Мне сильно помогли физиотерапевт Дэйв Ренни и криокамера, которая установлена у нас на базе», – поблагодарил за помощь Варди. В золотом сезоне нападающий совершил больше всех спринтов в среднем за матч и установил новый рекорд по скорости в АПЛ – 35,44 км/ч. Благодаря криотерапии Раньери использовал за сезон всего 23 игрока – самый низкий показатель с 1999 года, когда кубок с короной выиграл «Манчестер Юнайтед».

После прихода в «Лестер» Раньери обнаружил в клубе отличную команду передовых ученых и медиков, знаниями которых не воспользовались его предшественники. «Так часто бывает, что главные тренеры не прислушиваются к советам и делают все по-своему, – вздохнул Ренни. – С Клаудио у нас сразу наладился хороший контакт». Итальянец сделал ставку на интенсивность и скорость – игроки «Лестера» забили больше всех в чемпионском сезоне после контратак. Тренеру было важно, чтобы игроки совершали много спринтов без перегрузок и травм.

Физиотерапевты «Лестера» разработали программу, благодаря которой игроки укрепили подколенные сухожилия – при высокой интенсивности прежде всего страдают они. «Лисы» использовали применяемое в легкой атлетике оборудование NordBord – с его помощью можно определить, кому из футболистов можно дать большую нагрузку, а кому снизить. Раньери ввел в рацион питания игроков свекольный сок, который улучшает выносливость и сообразительность.

Во время работы в «Челси» за доном Клаудио закрепилось прозвище Лудильщик – итальянец часто устраивал не всегда оправданную ротацию состава. В «Лестере» Раньери словно подменили. 17 раз он выставлял в чемпионском сезоне идентичное сочетание, в чем итальянцу помогла одна из главных фишек сезона – криотерапия. Так Раньери получил новую кличку – Человек-лед.

С подачи Раньери боссы «Лестера» приобрели огромную криокамеру, которая обошлась клубу в 100 тысяч фунтов. Игроки надевают защитные рукавицы, повязки для ушей и респираторные маски, после чего попадают в предварительную камеру с температурой -65-70 °С. Как только они адаптируются, входят в главный кулер с температурой -135 °C, где проводят от трех до пяти минут. При воздействии аномального холода тело не поддерживает нормальную температуру 36,6 °C и происходит вазоконстрикция – сосуды сужаются, и кровь приливает к сердцу.

В течение 20 минут после выхода из камеры организм восстанавливает естественную температуру, а дальше самое интересное. Кровь, обогащенная кислородом, питательными веществами и гормонами с помощью эндокринной системы организма поступает к травмированным участкам тела. В результате восстановление проходит быстрее. «Свежая кровь вымывает молочную кислоту, насыщается лейкоцитами, которые борются с инфекциями. Среди множества гормонов, которые образуются в процессе, много эндорфинов, – подчеркивает врач «Лестера» Бен Диксон. – Они утоляют боль, улучшают настроение и сон».

Впервые в спорте криотерапию успешно использовали баскетболисты «Даллас Маверикс» – волшебная заморозка помогла команде выиграть единственный чемпионский титул в НБА в 2011 году. «Это не поможет тебе летать или прыгать, как Леброн Джеймс, но ты чувствуешь себя полностью обновленным», – восхищался Дирк Новицки. Пользу холода давно оценили Криштиану Роналду, Неймар, Гарет Бэйл, Франк Рибери и другие топовые игроки.

Ледяные ванны остались в прошлом – на смену дискомфортной и продолжительной процедуре пришла криотерапия. С ее помощью худеют, лечат ангину, депрессию и даже рак. Эффективность процедуры доказана на научном уровне, но скептики, как и в случае в видеоповторами, все еще остаются. «Это все ерунда. С тех пор как я работаю, наука продвинулась вперед. Намного. Но, как и раньше, если у тебя мышечные проблемы, потребуется три недели, чтобы их залечить. Столько же, сколько и 30 лет назад», – уверен Арсен Венгер.

В 2017-м в АПЛ криокамерами обзавелись «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ливерпуль». Новичок топ-дивизиона «Хаддерсфилд» заказал мобильную криокамеру – на выездные матчи за командой ездит огромный трейлер. Пока Венгер брюзжит и тоскует по временам, когда трава была зеленее, криотерапия вернула 35-летнего Джермейна Дефо в сборную Англии.

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