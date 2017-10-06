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Le Parisien: «ПСЖ» готов купить Алексиса Санчеса и продать Эдинсона Кавани

Le Parisien: «ПСЖ» готов купить Санчеса и продать Кавани
Eurosport

Вчера в 09:24

Парижский суперклуб готовит очередную космическую сделку.

«ПСЖ» намерен пригласить в команду нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Трансфер чилийца может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В жертву парижане готовы принести Эдинсона Кавани. Трансфер уругвайца будет полезен из-за его высокой трансферной стоимости, которая покроет сумму за переход Санчеса, и из-за налаживания атмосферы в коллективе, сообщает Le Parisien. По информации источника, Алексис выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и готов переехать в Париж, так как там играет его друг Неймар.

  • «ПСЖ» летом 2017 года приобрел Неймара и Мбаппе.
  • Трансферны нападающих в сумме оцениваются в 402 млн евро.
  • Неймар и Кавани поссорились во время матча чемпионата Франции против «Лиона», после чего бразилец попросил продать уругвайца.
  • Алексис Санчес отказался продлить контракт с «Арсеналом», который истекает летом 2018 года.

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