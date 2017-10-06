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Le Parisien: «ПСЖ» готов купить Алексиса Санчеса и продать Эдинсона Кавани
Парижский суперклуб готовит очередную космическую сделку.
«ПСЖ» намерен пригласить в команду нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Трансфер чилийца может состояться уже в зимнее трансферное окно.
В жертву парижане готовы принести Эдинсона Кавани. Трансфер уругвайца будет полезен из-за его высокой трансферной стоимости, которая покроет сумму за переход Санчеса, и из-за налаживания атмосферы в коллективе, сообщает Le Parisien. По информации источника, Алексис выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и готов переехать в Париж, так как там играет его друг Неймар.
- «ПСЖ» летом 2017 года приобрел Неймара и Мбаппе.
- Трансферны нападающих в сумме оцениваются в 402 млн евро.
- Неймар и Кавани поссорились во время матча чемпионата Франции против «Лиона», после чего бразилец попросил продать уругвайца.
- Алексис Санчес отказался продлить контракт с «Арсеналом», который истекает летом 2018 года.
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