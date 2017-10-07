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Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни работает в доме престарелых в наказание за вождение пьяным
Футбольного пенсионера отправили к пенсионерам.
Уэйн Руни приступил к исполнению наказания за вождение в нетрезвом виде. Форварду назначены 100 часов работ в доме престарелых неподалеку от его особняка в Чешире.
Руни проводит за работой не менее 12 часов в сутки. Англичанин был замечен за покраской забора. По информации Mirror, Руни заявил одноклубникам, что ему нравится место, в которое его определил суд.
- Полиция арестовала Руни 31 августа, когда игрок возвращался домой после одной из вечеринок.
- Суд обвинил Уэйна в вождении в нетрезвом виде и наказал общественными работами.
- «Эвертон» наказал форварда штрафом в 325 тысяч евро.
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