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Джонджо Шелви сломал палец на тренировке «Ньюкасла», разнимая дерущихся партнеров
В команде Рафаэля Бенитеса не все в порядке.
Неприятный инцидент произошел на тренировке «сорок». Капитан команды Джамал Лэсселлс повздорил с полузащитником Мохамедом Диаме и обвинил сенегальца в отсутствии самоотдачи. Словесная перепалка быстро переросла в полноценную драку.
Джонджо Шелви бросился разнимать партнеров, но сам получил несколько ударов и сломал палец руки. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что травма не помешает Шелви сыграть в ближайших матчах.
Инцидент произошел 5 октября – в день, когда Лэсселлс подписал шестилетний контракт с «сороками», а Бенитес публично похвалил капитана за профессионализм и правильное отношение к делу.
- 15 октября «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Саутгемптоном».
- После семи туров «сороки» идут девятыми в Премьер-лиге.
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