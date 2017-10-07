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Джонджо Шелви сломал палец на тренировке «Ньюкасла», разнимая дерущихся партнеров

Шелви сломал палец на тренировке «Ньюкасла», разнимая дерущихся партнеров
Eurosport

16 ч. назад

В команде Рафаэля Бенитеса не все в порядке.

Неприятный инцидент произошел на тренировке «сорок». Капитан команды Джамал Лэсселлс повздорил с полузащитником Мохамедом Диаме и обвинил сенегальца в отсутствии самоотдачи. Словесная перепалка быстро переросла в полноценную драку.

Джонджо Шелви бросился разнимать партнеров, но сам получил несколько ударов и сломал палец руки. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что травма не помешает Шелви сыграть в ближайших матчах.

Инцидент произошел 5 октября – в день, когда Лэсселлс подписал шестилетний контракт с «сороками», а Бенитес публично похвалил капитана за профессионализм и правильное отношение к делу.

  • 15 октября «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Саутгемптоном».
  • После семи туров «сороки» идут девятыми в Премьер-лиге.

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