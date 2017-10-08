Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Полузащитник «Челси» Эден Азар

Для четкого понимания, почему позолоченный трофей совсем скоро двинет в Бельгию, необходимо осознать природу доминирования Роналду и Месси. Кроме пресловутого «они уникальны».

«Золотой мяч» эпохи Роналду-Месси – это в первую очередь индивидуальный приз. Он ставит скиллы конкретного футболиста выше любых других понятий. Уже потом идут заслуги в еврокубках и на уровне сборных, вклад в командную игру и так далее. Самое яркое подтверждение этому – победа Месси в 2010-м. А не Уэсли Снейдера, например (с Лигой чемпионов и финалом чемпионата мира). Еще пару раз по тому же принципу продинамили Франка Рибери, Андреса Иньесту и Хави. Быть талантливее важнее, чем быть заслуженнее.

Вторая важная деталь эпохи – позиция на поле. Человек, получающий «Золотой мяч», – это нападающий, но не таранный. Желательно крайний, скоростной, огненный дриблер и бомбардир. Опорник по законам эпохи аргентинца и португальца не получит «ЗМ». Как и вратарь. В этом смысле Роналду и Месси идентичны, пусть и противопоставлены друг другу.

Третья черта – топ-клуб. Обладатель приза не имеет права быть андеграундным. Во многом это связано с системой голосования в то время, когда ФИФА и France Football вручали «ЗМ» совместно. Победителем не мог быть человек из ПСВ, «Тоттенхэма» или даже «Атлетико». Да и сейчас не может. У этих клубов слишком мелкая аудитория – они слишком вторичны.

Все эти детали не сразу выстраиваются в единую картинку. Но если присмотреться, у «Золотого мяча» есть один большой закон – это закон шоу. Это абсолютное превосходство визуальности и эффектности. Это дикая фронтменофилия.

Именно поэтому выбирают тех, кто обводит, а не выдает им разрезающие пасы. Тех, кто убегает, а не находит для них свободные зоны. Тех, кто забивает, а не подает кросс. Тех, кто хедлайнер, а не басист.

Как только эпоха Месси и Роналду рухнет в ближайшие пару лет в силу физиологических и возрастных особенностей их организмов, «Золотой мяч» получит Эден Азар. На самом деле, бельгиец уже схватил бы его пару раз, если эта парочка не существовала. Дело не в статистике, фейлах «Челси» в еврокубках и всевозможных тепловых картах передвижений по полю. Эден Азар – самый индивидуально одаренный тип из всех играющих в футбол.

Кроме Месси и Роналду в мире есть всего один человек, который подходит на роль фронтмена. Это Эден Азар.

Потому что французский Гризманн навсегда потухнет в тени французского же Погба (как аргентинский Ди Мария тух в тени аргентинского Месси), при том, что сам Поль – заложник черновой позиции на поле. Потому что Иско – художник ограниченного пространства, центра поля, он часть системы, априори работающей на нападающих. Потому что Неймар когда-то был в тени Месси и все всегда это будут помнить, на нем уже клеймо вторичности.

Эден Азар же – абсолютный хедлайнер. Позиция крайнего атакующего либо свободного художника схожа с позицией Месси и Роналду. От природы космический дриблинг, взрывная скорость и бесподобный дальний удар делает из него короля хайлайтов и визуала. Лидерство в «Челси» делает его лицом «синих», но только если он опять не пропустит полсезона из-за травм. К тому же, Азара очень давно хотел «Реал». Ровно в тот период, когда бомбили слухи об уходе Роналду. Ни у кого ведь нет сомнений, какая именно роль готовилась бельгийцу.

«Реал» все понимает. Понимает, что Азар – это еще не проданная обложка FIFA, еще не заявившийся в раздевалку лидер, еще не поставленная на колеса машина без слабых мест. Это еще не окончательный кумир. Но он уже здесь. Уже готовый следующий Роналду. Чуть менее высокий, чуть более брутальный. Но так похожий. И потому пока не способный победить оригинал.

Задача Азара в тот момент, когда Месси и Роналду сольются, не слиться самому. Не оказаться в Китае, США или Турции. Быть на виду. И, конечно, быть в форме. Большего не надо. Большее надо серым суетливым трудягам – у Азара уже все есть. Ведь если кто-то и придумал «Золотой мяч», его придумали для таких. Для Месси, для Роналду и для него.

Другие не Месси и не Роналду сериала:

Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Де Хеа

Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Погба

Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Гризманн

Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Нойер

Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Дибала

Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Неймар