Тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Приглашение «Барселоны» в Премьер-лигу нарушит здравый смысл»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном вступлении «Барселоны» в чемпионат Англии, если Каталония получит независимость.

«Хотел бы я видеть «Барселону» в Премьер-лиге? Нет, я считаю это ненормальным, если вас заботят географическая целостность и здравый смысл.

Почему невключение в Премьер-лигу «Селтика» и «Рейнджерс», которые находятся в Великобритании, имеет больший смысл, чем приглашение «Барселоны»?

Во-вторых, если отношения между Каталонией и Испанией не заладятся, приглашение «Барселоны» будет символизировать поддержку Каталонии Англией, что не будет приветствоваться на политической арене.

Не думаю, что вы сможете представить реальное развитие подобных событий. Надеюсь этого не произойдет, и «Барселона» продолжит играть в Испании», – цитирует Венгера Sky Sports.

92.01% проголосовавших на референдуме поддержали независимость Каталонии.

Испанские власти не признали итоги референдума.

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