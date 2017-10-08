Дэвид Мойес: «Ни один тренер не сработал бы в «МЮ» лучше меня в тот момент»

Дэвид Мойес еще раз высказался о своем коротком периоде работы в «МЮ».

«Я полностью принимаю тот факт, что, когда ты тренируешь «МЮ», ты обязан побеждать. А я одержал недостаточно побед.

Но я не думаю, что нашелся бы какой-либо тренер, который смог сделать что-то лучше и быстрее за отведенный мне промежуток времени после ухода Алекса Фергюсона. Все дело было в нехватке времени.

Да, я принял команду-чемпиона, но такие клубы, как «Челси» и «Сити» потратили огромные суммы тем летом, чтобы превзойти нас.

Было нелегко перекраивать команду, которая только что взяла титул», – цитирует Мойеса Goal.com.

Мойес сменил легендарного сэра Алекса Фергюсона летом 2013 года и продержался во главе «красных дьяволов» 10 месяцев.

До «МЮ» Дэвид 11 лет работал в «Эвертоне», после – не продержался ни в «Реал Сосьедад», ни «Сандерленде» больше года.

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