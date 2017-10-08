Пока бразильцы мучились от нехватки воздуха в Боливии, Давид Луис работал поваром в Париже

Защитник «Челси» Давид Луис, не вызванный на матчи сборной Бразилии, с пользой проводит время в Париже и демонстрирует скиллы повара в ресторане Cesar.

Видео с орудующим на кухне футболистом появилось в инстаграме Cesar.

Несколькими днями ранее Луис побывал в этом ресторане в компании Маруана Феллайни, Хатема бен Арфа, Пьер-Эмерика Обамеянга, певца Кенджи Жирака и рэпера Cheu-B.

5 октября Бразилия не справилась с Боливией в гостевом матче квалификации ЧМ-2018 – 0:0.

Матч проходил на высоте 3600 метров над уровнем моря, и после игры пентакампеонам потребовались кислородные маски.

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