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SportWitness: «ПСЖ» намерен заполучить Давида де Хеа летом 2018 года за 100 миллионов евро
Французскому суперклубу очень нужен голкипер мирового уровня.
«ПСЖ» заинтересован в приобретении голкипера «МЮ». После провала с трансфером Яна Облака из «Атлетико» парижане остались на сезон-2017/18 без топ-вратаря.
По информации SportWitness, «ПСЖ» постарается купить именно Де Хеа, потому что его контракт с «МЮ» истечет летом 2019 года и 100 млн евро будет достаточно для осуществления сделки.
- Де Хеа выступает за «МЮ» с лета 2011 года.
- Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 40 млн евро.
- В разные годы голкипера безуспешно пытался приобрести «Реал».
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