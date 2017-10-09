«Футболисты получают неприличные деньги». Хав «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата меняет мир к лучшему

В начале 90-х родители умоляли Юргена Грисбека отказаться от аспирантуры в далекой и небезопасной Колумбии. Студент из Кёльна и сам не знал, почему его понесло в далекий Медельин, где в год среднем погибало пять тысяч человек. На втором курсе учебы парень понял: это судьба. Юрген влюбился в девушку с параллельного потока, и через полгода пара расписалась.

Ракель подрабатывала фотографом в футбольном клубе «Атлетико Насьональ» и однажды вернулась домой в слезах. Девушка рассказала мужу ужасную историю убийства игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара. Защитника застрелили на автостоянке ночного клуба в Медельине спустя несколько дней после его автогола на ЧМ-1994 в матче США – Колумбия (2:1). Андрес получил шесть пуль от водителя наркобарона, который поставил крупную сумму на победу земляков.

После трагедии Фаустино Асприлья и Карлос Вальдеррама наняли телохранителей, еще несколько игроков колумбийской команды отказались от игр за сборную. Убийство Эксобара сплотило страну и послужило катализатором перемен – правительство объявило войну наркокартелям. «В то время можно было запросто отхватить пулю на улице только потому, что стрелявший поспорил с другим бандитом, в какую сторону вы упадете после выстрела», – не укладывалось в голове у Грисбека. Резонансные события тех лет сильно задели немца. Он забрал документы из университета и основал организацию «Футбол за мир» для борьбы с насилием в Медельине.

Социальная деятельность Юргена превзошла все ожидания. За 23 года работы его организация расширила влияние далеко за пределы Колумбии и открыла подразделения в 80 странах с центральным офисом в Берлине. Сегодня фонд Грисбека поддерживает более 120 благотворительных проектов во всем мире. «Ежедневно мы работаем с 2,5 миллионами молодых людей и сталкиваемся с множеством невероятных историй. Мы помогаем больным СПИД в Африке, сиротам из Индии, бездомным из Великобритании. С помощью футбола эти люди интегрируются в общество», – гордится немец.

Несмотря на большие достижения, Юргену всегда казалось, что он может сделать больше. Как-то Грисбек листал каналы в телевизоре, пока не залип на интервью полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Тогда в голове благодетеля зажглась лампочка. «Футболисты получают неприличные деньги. Я живу в мыльном пузыре, в то время как мой друг живет в реальном мире, – сокрушался Мата, который зарабатывает в Манчестере 180 тысяч евро в неделю. – Ему нужно работать, получать пособие по безработице, переезжать, пока он ищет ее. Это нормальная жизнь. Моя жизнь футболиста – ненормальная. Я бы с радостью согласился на меньшую зарплату, если бы это помогло другим людям».

Душевный дискомфорт Маты усилился после смерти его главного болельщика и вдохновителя – дедушка Мануэль ушел весной 2017-го. Хуан почувствовал пустоту и еще большую необходимость изменить футбольный мир. Звонок Грисбека застал его очень вовремя. Немец предложил хаву основать организацию Common Goal («Общая цель»), суть которой заключается в пожертвовании футболистами 1 процент зарплаты на благотворительность. Хуан согласился и поставил первую промежуточную цель – собрать команду таких же неравнодушных футболистов.

«Я ищу в команду тренеров, игроков, женщин-футболисток, неважно откуда: Африки, Азии, Австралии. Это необязательно мои одноклубники, могут быть и те, против кого я играл, или же те, кто не выступает на высшем уровне. Да не только футболисты: менеджеры, президенты, клубы и даже федерации. Процент с каждой зарплаты, каждого контракта, каждого счета клуба, агента или федерации идет напрямую на соцпроекты», – зажегся испанец.

За два месяца работы Common Goal к Хуану присоединились шесть человек. Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, защитник «Баварии» Матс Хуммельс, Джорджио Кьеллини из «Ювентуса», футболистки сборной США Алекс Морган и Меган Рапино. Последним подключился игрок сборной Германии Серж Гнабри.

Во время летнего отпуска Мата посетил Мумбаи в качестве посла организации «Футбол за мир» и еще раз убедился, насколько велика пропасть между ним и другими людьми. «Я благодарен семье и футболу за то, что они мне дали. Многим детям в Индии нечего кушать, поэтому о футболе не идет речь. Я хочу, чтобы у всех был шанс, как у меня», – решительно настроен Мата.

УЕФА, ФИФА и другие организации вкладывают большие средства в развитие футбола, но из-за высокого уровня коррупции и административных издержек помощь не всегда достигает адресата. Поэтому организаторы проекта считают, что футбол должен улучшить себя сам, а не ждать помощи от инвесторов или фондов. «Мы пытаемся внедрить филантропию в футбол. Вот почему мы говорим об одном проценте, а не о 10. – разъяснил Грисбек. – Игрокам не нужно жертвовать миллионы, достаточно отдавать 1%, но делать это сообща. Важно внедрить социальную ответственность в ДНК футбола».

Мата и Грисбек рассматривают отчисления в качестве инвестиций, а не пожертвований. Задумка состоит в том, что выделенные средства вовлекут в футбол социально незащищенные слои населения. «Мне больно от мысли, что более двух миллиардов людей живут в нищете, а 12 процентов человечества регулярно голодает», – бесится Хуан.

Если у парней из «Общей цели» получится хоть немного снизить этот процент, увеличив уровень жизни людей, то футбол не только станет частью их жизни, но и в перспективе обретет новых потенциальных потребителей качественного продукта.

Другие социально острые тексты Руслана Хрипуна:

«Обожаю надирать задницы мужикам». Теннисистка с аутизмом, которая бомбит корт в стиле Энди Маррея

Штястны вместе. Как побег братьев из Чехословакии в НХЛ обрушил железный занавес