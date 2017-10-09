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Гениальная статистика Харри Кейна, который забивает каждые 72 минуты в 2017 году

Гениальная статистика Кейна, который забивает каждые 72 минуты в 2017 году
Eurosport

9 ч. назад

Форвард рвет в режиме Месси и Роналду.

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн проводит один из самых успешных календарных сезонов в карьере. В 2017-м Харри кладет мячи в ворота соперников каждые 72 минуты.

Всего за сборную и клуб Кейн настрелял уже 43 гола в 37 играх.

  • Кейн становился лучшим бомбардиром АПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/17.
  • В новом сезоне форвард идет третьим в гонке бомбардиров, уступая один мяч Ромелу Лукаку.
  • Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 60 млн евро.

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