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Гениальная статистика Харри Кейна, который забивает каждые 72 минуты в 2017 году
Форвард рвет в режиме Месси и Роналду.
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн проводит один из самых успешных календарных сезонов в карьере. В 2017-м Харри кладет мячи в ворота соперников каждые 72 минуты.
Всего за сборную и клуб Кейн настрелял уже 43 гола в 37 играх.
- Кейн становился лучшим бомбардиром АПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/17.
- В новом сезоне форвард идет третьим в гонке бомбардиров, уступая один мяч Ромелу Лукаку.
- Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 60 млн евро.
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