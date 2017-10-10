Юрген, стоп. Главному тренеру «Ливерпуля» Клоппу пора домой

Юрген Клопп – отличный собеседник. Мало кто – не только в футболе – ведет себя так естественно перед журналистами, острит по заказу, как Иван Ургант, и легко смеется над собой. Тренер «красных» – парень из народа. Ему не западло передать искренний привет больному фанату «Эвертона» и затискать болельщика «Ливерпуля» прямо на трибуне. Немец горит на работе. Никто не тратит столько нервов во время матчей, не теряя любви к жизни и сохраняя улыбку. Клопп – отличный мужик. Но тренер средний.

Кажется, что при немце столько всего изменилось: состав и стиль «Ливерпуля», задачи, ожидания. Но эта мишура скрывает прежний застой. Еще Брендана Роджерса обвиняли в трех грехах: зависимость от лидеров, проблема с середняками и детсад в обороне. Пошел третий год приключений Юргена в Англии – что-нибудь изменилось?

После продажи Суареса и ухода Джеррарда «Энфилд» погрузился во мрак. Сейчас кажется, что все в порядке, потому что пришли новые супергерои. Но когда Коутиньо, Салаха и Мане нет, «Ливерпуль» напоминает деда из рекламы «Сеалекса»: бодрый, энергичный, но без допинга – никак. Мерсисайдцам еще повезло: Салах мог и не выстрелить, а Коутиньо остался благодаря продаже Неймара – по мнению Жозе Моуринью, только трансферный рекорд «ПСЖ» помешал «Барсе» с покупкой лидера «красных» за 100 миллионов.

По цифрам «Ливерпуль» Клоппа хуже команды, которой руководил Роджерс. Единственное, что улучшилось – беготня. При Юргене «Ливерпуль» проносится за матч на 10 километров больше, а игроки чаще ускоряются – на 100 рывков за матч в общей сложности.

Текущее положение «Ливерпуля» складывается из трех факторов.

Во-первых, по результатам двух сезонов ясно, что стиль Юргена Клоппа не работает в Англии. Опасения, которые бродили до приезда немца, подтверждаются: на островной почве гегенпрессинг плохо приживается. Энергозатратный стиль требует широкой скамейки запасных и гениальных физиотерапевтов. Ни того, ни другого у «Ливерпуля» нет. Соланке, Вудбёрн, Груйич, Арнолд – это не замены для Фирмино, Коутиньо и Хендерсона. Отсюда вытекают нестабильные результаты: то вынос «Арсенала» (4:0), то привет от «Сити» (0:5), то нелепая ничья с косолапым «Спартаком» (1:1).

А с терапевтом история совсем фантасмагорическая. В начале октября Клопп уволил главу отдела физиотерапии. Энди Реншоу лишился места, хотя за год работы в клубе снизил количество мышечных и бесконтактных травм на 63%. Потому что этого мало для Юргена и его философии – игроки «красных» носятся по полю, но голы не приходят: в последних шести матчах мерсисайдцы 121 раз пробили по воротам, но забили всего шесть мячей.

Во-вторых, положение «Ливерпуля» в таблице вытекает из психологии самого Клоппа. Немец – тренер догоняющих. Его «Майнц» два раза подряд в последний момент упускал путевку в Бундеслигу и вышел только с третьего места. «Боруссия» всегда была в погоне за «Баварией» – память о двух чемпионствах в Бундеслиге только подчеркивает остальные пять лет в позиции отстающих. В «Ливерпуле» история повторяется: поражение в Кубке Лиги от «Сити» по пенальти, шлепок от «Севильи» в финале Лиги Европы (1:3), четвертое место в Англии в прошлом сезоне как пик. Команда изначально претендовала не на титул, а на место в Лиге чемпионов – если очень повезет.

С 2012 года команды Юргена Клоппа шесть раз выходили в финалы различных кубков, но победили лишь раз – семь лет назад «Боруссия» взяла Кубок Германии. С тех пор немец провалил пять финалов подряд: в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке Германии (дважды) и Кубке английской лиги. Клопп – неподходящий тренер для решающих матчей, а в АПЛ каждая игра превращается в битву принципов.

В-третьих, оборона. «Главное для игры в защите – тактическая дисциплина. Я не знаю всего в футболе, но в ближайшие два часа легко напишу книгу о том, как обороняться, почему, когда и где мы должны быть», – острил Клопп. Хотя смеяться не над чем: «Уотфорд» (3:3), «Бёрнли» (1:1), «Ньюкасл» (1:1) и «Спартак» (1:1) взяли очки в матчах, которые обязаны были сливать. Две связанные между собой проблемы – слабая игра с андердогами и смехопанорама в защите – неподвластны немецкому милахе.

Клопп лукавит, говоря о написании книги за два часа. Во всех командах Юргена за тактический разбор отвечал Желько Бувач. Сам же Клоппо работал кем-то вроде Стива Джобса: приходил и говорил, что ему нужно, а верный босниец соображал, как этого добиться – даже получил прозвище Мозг. Но в Англии и Бувач бессилен: в этом сезоне больше «Ливерпуля» (12) пропустили только «Вест Хэм» (13) и несчастный «Кристал Пэлас» (17). Это хроническая болячка мерсисайдцев, которую Клопп не излечил за два года даже при помощи Мозга. Лето 2017-го прошло без усиления слабейшей линии, а значит, изменений в игре не будет.

Вместе с Юргеном Клоппом «Ливерпуль» стагнирует. Немцу пора домой. Юрген – хороший спец для превращения маленьких команд в проблемы для лидеров, но для решения больших задач и борьбы за суперцели он не подходит. Немецкий тренер, правда, очаровательный дядька. Но цифры, история и положение в таблице вопят, что время перемен пришло.

Другие тексты Артема Мазилкина:

«Происходящее в Каталонии – вопиющий позор». В ситуации с референдумом «Барселона» ведет себя мерзко

Полночь в Париже. Почему «ПСЖ» – футбольные террористы

Все-все-все главные истории в вашем телеграме