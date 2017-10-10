Марк Овермарс станет спортивным директором «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» покинет пост спортивного директора «Аякса» по окончании сезона-2017/18 и займет аналогичную должность в лондонском клубе.

По данным TMW, Овермарс уже достиг соответствующей договоренности с «канонирами». Марк работал спортивным директором «Аякса» с 2012 года.

В 1997 Овермарс уже переходил из «Аякса» в «Арсенал», но в качестве футболиста.

В составе лондонской команды голландец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны.

Помимо «Аякса» и «Арсенала», Овермарс выступал за «Виллем II», «Гоу Эхед Иглс», «Барселону», провел 86 матчей за сборную Нидерландов.

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