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Марк Овермарс станет спортивным директором «Арсенала»
Спустя 21 год голландец вновь совершит переезд из «Аякса» в Лондон, но уже в другом качестве.
Бывший полузащитник «Арсенала» покинет пост спортивного директора «Аякса» по окончании сезона-2017/18 и займет аналогичную должность в лондонском клубе.
По данным TMW, Овермарс уже достиг соответствующей договоренности с «канонирами». Марк работал спортивным директором «Аякса» с 2012 года.
- В 1997 Овермарс уже переходил из «Аякса» в «Арсенал», но в качестве футболиста.
- В составе лондонской команды голландец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны.
- Помимо «Аякса» и «Арсенала», Овермарс выступал за «Виллем II», «Гоу Эхед Иглс», «Барселону», провел 86 матчей за сборную Нидерландов.
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