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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане выбыл на 6 недель из-за травмы подколенного сухожилия
Юрген Клопп уже грызет локти.
«Ливерпуль» из-за травмы потерял Садио Мане. Сенегалец получил травму подколенного сухожилия в игре за сборную против Кабо-Верде.
Нападающий пропустит не менее шести недель и не сыграет в матче восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
- Мане мог помочь команде в игре против манкунианцев, так как его трехматчевая дисквалификация за удаление в матче против «Ман Сити» истекла.
- На счету Садио 3 гола и 2 ассиста в 9 матчах сезона-2017/18.
- Сборная Сенегала досрочно обеспечит себе участие в ЧМ-2018 в России, если обыграет ЮАР.
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