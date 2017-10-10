Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане выбыл на 6 недель из-за травмы подколенного сухожилия

«Ливерпуль» из-за травмы потерял Садио Мане. Сенегалец получил травму подколенного сухожилия в игре за сборную против Кабо-Верде.

Нападающий пропустит не менее шести недель и не сыграет в матче восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Мане мог помочь команде в игре против манкунианцев, так как его трехматчевая дисквалификация за удаление в матче против «Ман Сити» истекла.

На счету Садио 3 гола и 2 ассиста в 9 матчах сезона-2017/18.

Сборная Сенегала досрочно обеспечит себе участие в ЧМ-2018 в России, если обыграет ЮАР.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме