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Le Parisien: «ПСЖ» хочет летом приобрести полузащитника «Чесли» Н'Голо Канте
Парижане не против зацементировать центр поля.
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заинтересовал «ПСЖ». Французский клуб постарается приобрести игрока летом 2018 года.
По информации Le Parisien, «ПСЖ» рассматривает Канте в качестве замены возрастному Тиагу Мотте. При этом клуб опасается проблем с финансовым фейр-плей.
- Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера» за 35,8 млн евро.
- Француз – двукратный победитель АПЛ.
- Контракт Н'Голо с «Челси» рассчитан до лета 2021 года, а Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.
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