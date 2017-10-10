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Le Parisien: «ПСЖ» хочет летом приобрести полузащитника «Чесли» Н'Голо Канте

Le Parisien: «ПСЖ» хочет летом приобрести Канте
Eurosport

7 ч. назад

Парижане не против зацементировать центр поля.

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заинтересовал «ПСЖ». Французский клуб постарается приобрести игрока летом 2018 года.

По информации Le Parisien, «ПСЖ» рассматривает Канте в качестве замены возрастному Тиагу Мотте. При этом клуб опасается проблем с финансовым фейр-плей.

  • Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера» за 35,8 млн евро.
  • Француз – двукратный победитель АПЛ.
  • Контракт Н'Голо с «Челси» рассчитан до лета 2021 года, а Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

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