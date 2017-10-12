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49-летний экс-полузащитник «Арсенала» Мерсон возобновит карьеру в клубе четвертого дивизиона Уэльса

49-летний экс-полузащитник «Арсенала» Мерсон возобновит карьеру в клубе четвертого дивизиона Уэльса
Eurosport

4 ч. назад

Мужчина не прочь погонять с пацанами на полулюбительском уровне.

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон возвращается в футбол. Мужчина принял приглашение клуба четвертого дивизиона чемпионата Уэльса «Керо» и ждет разрешения для участия в матче против «Понтиклун».

«Я написал Полу на прошлой неделе и предложил сыграть против «Понтиклуна». Он ответил: «Я готов», – рассказал представитель «Керо» Дай Хупер BBC.

  • Мерсону 49 лет, и он завершил карьеру в 2006 году.
  • Бывший игрок «Арсенала» уже возвращался на поле в 2012 году: тогда он сыграл 3 матча за «Уиттон» и 1 игру за «Уэшпул».
  • Пол выступал за «канониров» в течение 12 лет с 1985 по 1997 год. На его счету 327 матчей и 78 голов.

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